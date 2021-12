Tensione al confine Ucraina-Russia: il vertice tra Biden e Putin (Di martedì 7 dicembre 2021) Washington irrompe nella questione di Kiev: il summit di martedì (7 dicembre) tra il presidente degli Stati Uniti e il leader della Federazione Russa. Questo martedì, 7 dicembre, è avvenuto l’incontro virtuale tra il presidente degli Stati Uniti e il leader della Federazione Russa. Il delicato vertice bilaterale Biden-Putin discuterà sulla questione dell’Ucraina e sulle L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 7 dicembre 2021) Washington irrompe nella questione di Kiev: il summit di martedì (7 dicembre) tra il presidente degli Stati Uniti e il leader della Federazione Russa. Questo martedì, 7 dicembre, è avvenuto l’incontro virtuale tra il presidente degli Stati Uniti e il leader della Federazione Russa. Il delicatobilateralediscuterà sulla questione dell’e sulle L'articolo proviene da YesLife.it.

