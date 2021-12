“Mancano 25 partite…”: Juve, Allegri fa tremare Ancelotti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Allegri potrebbe presto spodestare Ancelotti. La vittoria contro il Genoa da parte della Juventus segna un traguardo individuale significativo per l’allenatore. Sebbene la stagione in corso della Juventus, in questa prima parte, non sia stata all’altezza delle aspettative, soprattutto col ritorno in panchina di Max Allegri, il cammino professionale del tecnico toscano è costellato da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021)potrebbe presto spodestare. La vittoria contro il Genoa da parte dellantus segna un traguardo individuale significativo per l’allenatore. Sebbene la stagione in corso dellantus, in questa prima parte, non sia stata all’altezza delle aspettative, soprattutto col ritorno in panchina di Max, il cammino professionale del tecnico toscano è costellato da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Milan, gli impegni da qui alla sosta di Natale: il 19 dicembre c'è la sfida contro il Napoli: Mancano 4 partite al… - Martcus63 : @ItaliaRai ci mancano le partite di calcio e la domenica sportiva. Riportate il calcio nelle case italiane all'estero. - NicholasD_Altea : Ahhahhahaha Ahhahahahah Ahahahahhah È da un anno e mezzo che se va bene mancano almeno 3 titolari, in altri casi… - fisicoperaria : @nonsonoioseitu C'è da dire che mancano 22 partite e davanti credo che si toglieranno punti. La cosa importante è s… - ILOVEPROCLUB1 : RT @BocaGamingASD: ????Boca #eFootball League ??News Girone D Mancano 2 giornate per completare l'ultimo girone @MusashiFCPes in testa, co… -