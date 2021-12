"Io ministro in cambio della Boschi". Di Battista sconcertante: quale poltrona voleva dargli Conte | Video (Di venerdì 3 dicembre 2021) Potevamo avere Alessandro Di Battista al governo, come ministro. Lo conferma il diretto interessato, con un ghigno di soddisfazione per il rischio mancato (nostro, ma forse pure suo visto l'alto pericolo di figuracce e guai correlati al ruolo di responsabilità). Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, l'ex deputato ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, che al partito e al Parlamento ha preferito prima viaggi e reportage pagati dal Fatto quotidiano e ora, pare, un'avventura politica in solitario opposta agli "irrilevanti" (parola sua) pentastellati, torna su quanto accaduto giusto qualche mese fa. "Potevo diventare ministro nel 2018 e anche dopo", rivela togliendo la parola ad Antonio Padellaro del Fatto, che ne stava tessendo le lodi per il "coraggio" con cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Potevamo avere Alessandro Dial governo, come. Lo conferma il diretto interessato, con un ghigno di soddisfazione per il rischio mancato (nostro, ma forse pure suo visto l'alto pericolo di figuracce e guai correlati al ruolo di responsabilità). Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, l'ex deputato ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, che al partito e al Parlamento ha preferito prima viaggi e reportage pagati dal Fatto quotidiano e ora, pare, un'avventura politica in solitario opposta agli "irrilevanti" (parola sua) pentastellati, torna su quanto accaduto giusto qualche mese fa. "Potevo diventarenel 2018 e anche dopo", rivela togliendo la parola ad Antonio Paro del Fatto, che ne stava tessendo le lodi per il "coraggio" con cui ...

