"Va squalificata anche lei!". Sophie Codegoni nel mirino fuori dal GF Vip. C' ancheun precedente (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sale la tensione nella casa del GF Vip tra Maria Monsè e Sophie Codegoni. Tutta colpa di un letto: infatti la nuova entrata si è detta stanca di dormire con Patrizia Pellegrino perché non ha simpatia verso di lei e perché russa. A questo punto ha chiesto a Biagio D'Anelli (che dorme con Miriana Trevisan) di cambiare letto e di dormire con l'ex ragazza di Non è la Rai. Per l'ultimo entrato al GF Vip non ci sono problemi, tuttavia Sophie Codegoni non condivide la scelta. "Se tu vai a dormire presto noi non possiamo più parlare e fare quello che abbiamo sempre fatto per non disturbarti. Ti chiedo per favore di non impuntarti su questa cosa", ha detto Sophie Codegoni in modo molto chiaro a Maria Monsè. Quest'ultima, però, è decisa a cambiare letto e rassicura l'ex tronista promettendole ...

