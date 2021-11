Dionisi: «Non vedo l’ora di conoscere Spalletti» (Di martedì 30 novembre 2021) Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli di domani come riporta Tuttomercatoweb Cosa puoi mettere subito in campo contro un’altra grande, il Napoli, dopo San Siro? “Vorrei rivedere la stessa attenzione. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista”. Matheus Henrique? “Si è ritagliato spazio sgomitando e meritandoselo. Sono contento per lui perché ha fatto un’ottima prestazione. E’ uscito malconcio dalla partita e dobbiamo valutarlo, ad oggi non so se si allenerà o se riuscirà a fare tutto l’allenamento. Abbiamo oggi e domani per valutarlo. Abbiamo varie soluzioni in mezzo al campo, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 novembre 2021) Il tecnico del Sassuolo, Alessio, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli di domani come riporta Tuttomercatoweb Cosa puoi mettere subito in campo contro un’altra grande, il Napoli, dopo San Siro? “Vorrei rivedere la stessa attenzione. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista”. Matheus Henrique? “Si è ritagliato spazio sgomitando e meritandoselo. Sono contento per lui perché ha fatto un’ottima prestazione. E’ uscito malconcio dalla partita e dobbiamo valutarlo, ad oggi non so se si allenerà o se riuscirà a fare tutto l’allenamento. Abbiamo oggi e domani per valutarlo. Abbiamo varie soluzioni in mezzo al campo, ...

Advertising

napolista : #Dionisi: «Non vedo l’ora di conoscere #Spalletti» In conferenza: «Non lo devo spiegare io il Napoli. Senza Osimhe… - cn1926it : #Sassuolo, #Dionisi: “#Boga è in dubbio. Non vedo l’ora di conoscere #Spalletti. E su #Mertens…” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Contro il Napoli serve attenzione, non vedo l'ora di conoscere Spalletti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Contro il Napoli serve attenzione, non vedo l'ora di conoscere Spalletti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Contro il Napoli serve attenzione, non vedo l'ora di conoscere Spalletti' -