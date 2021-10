Green pass: arrestato a gip, ‘a sede Cgil sono entrato per curiosità' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Hanno respinto le accuse gli ultimi due arrestati per l'assalto alla Cgil avvenuto a Roma dello scorso 9 ottobre, accusati di devastazione aggravate e resistenza pluriaggravata. "sono entrato per curiosità" ha detto Lorenzo Franceschi, 58enne di Arezzo, all'interrogatorio di questa mattina. Entrambi hanno detto che Forza Nuova non è più operativa e che avevano preso contatti per la manifestazione "tramite le chat no Green pass. Ho portato con me una bandiera, ma è legittimo alle manifestazioni". Interrogato anche Massimiliano Ursino, 44 anni, leader di Palermo del movimento di estrema destra. "Conosco sia Roberto Fiore, sia Giuliano Castellino, sia Luigi Aronica, scendiamo in piazza come semplici manifestanti", ha affermato Ursino, difeso dall'avvocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Hanno respinto le accuse gli ultimi due arrestati per l'assalto allaavvenuto a Roma dello scorso 9 ottobre, accusati di devastazione aggravate e resistenza pluriaggravata. "per" ha detto Lorenzo Franceschi, 58enne di Arezzo, all'interrogatorio di questa mattina. Entrambi hanno detto che Forza Nuova non è più operativa e che avevano preso contatti per la manifestazione "tramite le chat no. Ho portato con me una bandiera, ma è legittimo alle manifestazioni". Interrogato anche Massimiliano Ursino, 44 anni, leader di Palermo del movimento di estrema destra. "Conosco sia Roberto Fiore, sia Giuliano Castellino, sia Luigi Aronica, scendiamo in piazza come semplici manifestanti", ha affermato Ursino, difeso dall'avvocato ...

