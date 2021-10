Mahmood festeggia | “Ghettolimpo” è disco d’oro

Leggi su lopinionista

(Di martedì 19 ottobre 2021) MILANO – “” di. “Sono andato sul letto della camera d’hotel a riascoltarlo – scrive l’artista su Facebook – e ammetto che mi ha fatto sentire come se oggi fossi una persona diversa da quella di pochi mesi fa. Questo è unche mi rende molto fiero, unin cui racconto tutto quello che ho vissuto dalla sera del 9 febbraio 2019 fino ad oggi”.ringrazia chi, in questi anni, “mi ha aiutato a crescere sia come artista che come persona e soprattutto chi ha lavorato a questocome fosse il suo: Dardust, Marcello Guava, Francesco Fugazza, Francesco Catitti, Davide Petrella, Klaus Bonoldi e Lucrezia Savino. Grazie a Jacopo Pesce e Stefano Settepani per aver reso questa visione possibile. Grazie Attilio ...