Covid in Campania | in calo il tasso di positività ma si contano 4 decessi

Sono 206 i nuovi positivi su 29.445 tamponi processati in Campania nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l'ìUnità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero sull'andamento dei contagi. Il tasso di positività oggi si attesta allo 0,7%, in calo

