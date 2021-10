Terremoto a Macerata, scossa magnitudo 3.8: sentito debolmente anche a Roma (Di lunedì 18 ottobre 2021) forte scossa in provincia di . Una scossa sismica di magnitudo 3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La forte scossa è stata percepita ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021) fortein provincia di . Unasismica di3.8 si è registrata alle 14.54 in provincia dia pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. La forteè stata percepita ...

