Mediaset: l’Aia non fermerà Orsato, il suo è un “errore-non errore” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dell’Aia per Serie A e B, ha deciso di non fermare Daniele Orsato dopo la prestazione discussa in Juventus-Roma. Lo riporta Sport Mediaset, che riferisce la posizione dell’Associazione Italiana Arbitri: il rigore concesso alla Roma è ritenuto un “errore-non errore” e nel complesso la prestazione non è stata giudicata come negativa. Pur ammettendo che i giallorossi ne escono in qualche modo penalizzati, la sua prova non è stata bocciata dai vertici. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gianluca Rocchi, designatore arbitrale delper Serie A e B, ha deciso di non fermare Danieledopo la prestazione discussa in Juventus-Roma. Lo riporta Sport, che riferisce la posizione dell’Associazione Italiana Arbitri: il rigore concesso alla Roma è ritenuto un “-non” e nel complesso la prestazione non è stata giudicata come negativa. Pur ammettendo che i giallorossi ne escono in qualche modo penalizzati, la sua prova non è stata bocciata dai vertici. L'articolo ilNapolista.

