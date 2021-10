GFVip, il ‘glow up’ di Lulù: la Princess sembra un’altra persona dopo la rottura con Manuel (Di lunedì 18 ottobre 2021) dopo l’allontanamento voluto da Manuel Bortuzzo, in molti si erano preoccupati per le sorti di Lulù Selassié. LEGGI ANCHE:– GFVip, Lulù e la frase sugli zingari: verranno presi provvedimenti? A sorpresa invece la principessina sembra aver reagito in modo positivo. Gli utenti sui social hanno notato il “glow up” della ragazza. https://twitter.com/GiulsRes/status/1449876651295268871A molti sembra proprio un’altra persona: Lulù finalmente è apparsa serena, tra ironia e spensieratezza all’interno della Casa. https://twitter.com/berta95italy/status/1449872764240859137In più, Lucrezia si sta rendendo sempre di più partecipe delle attività quotidiane in Casa: è stata infatti vista finamente ai fornelli in cucina ... Leggi su funweek (Di lunedì 18 ottobre 2021)l’allontanamento voluto daBortuzzo, in molti si erano preoccupati per le sorti diSelassié. LEGGI ANCHE:–e la frase sugli zingari: verranno presi provvedimenti? A sorpresa invece la principessinaaver reagito in modo positivo. Gli utenti sui social hanno notato il “glow up” della ragazza. https://twitter.com/GiulsRes/status/1449876651295268871A moltipropriofinalmente è apparsa serena, tra ironia e spensieratezza all’interno della Casa. https://twitter.com/berta95italy/status/1449872764240859137In più, Lucrezia si sta rendendo sempre di più partecipe delle attività quotidiane in Casa: è stata infatti vista finamente ai fornelli in cucina ...

Advertising

rosadisgrazia : RT @Lisaslll: Da quando è sola Lulu ogni giorno più figa, il suo viso ha proprio un altra luce. Un glow up assurdo #GFvip - njumarosi : RT @shesallthatss: Miglior glow up del Gfvip: Lulu #gfvip - sissiari : RT @Iucciole: daily tweet per sottolineare il glow up di lulu ? #gfvip - vtrcfm : RT @sere090317: Da quando la coppia è finita lulu ha fatto un glow up pazzesco è visibilmente più bella oltre che molto più tranquilla #gfv… - SoleilAccount : RT @Lisaslll: Da quando è sola Lulu ogni giorno più figa, il suo viso ha proprio un altra luce. Un glow up assurdo #GFvip -