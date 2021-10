GF Vip 6 | la bomba appena sganciata | “Due nuovi concorrenti nella Casa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) È passato poco più di un mese dall’inizio del GF Vip 6 e tra intrecci, dinamiche, flirt, strategie e scontri il pubblico può dirsi più che soddisfatto. Al momento resta doppio l’appuntamento settimanale con il reality di Alfonso Signorini: il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. E anche se la concorrenza, rappresentata da Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Raiuno, va fortissimo il GF Vip 6 sta ottenendo un discreto successo. Ogni diretta è seguita da oltre 3 milioni di telespettatori, senza contare che la trasmissione è molto commentata sui social network. Ma i fan sono in attesa di capire se ci sarà un prolungamento, come accaduto lo scorso anno con la quinta edizione, o se Alfonso Signorini, quest’anno affiancato in studio da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si fermerà poco prima di Natale. L’ultima indiscrezione sembra però far propendere per ...