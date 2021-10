Dazn, intervento anti-pirateria: multe per 300mila euro a Varese e denunce (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Guardia di Finanza di Varese ha annunciato pubblicamente l’attuazione di severi provvedimenti per degli individui nel varesotto. Nel dettaglio, un uomo lombardo è stato accusato di contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica, in quanto fautore principale di decoder e streaming illegali per fruire di Dazn; il tutto, naturalmente, garantendo un abbonamento agevolato a migliaia di utenti e tentando di eludere la regolarità del servizio offerto dall’emittente sportiva. Non solo Dazn, ma decoder con Sky, Mediaset Premium, Disney Plus e Netflix inclusi: una vera e propria rete-pirata, scardinata dagli ufficiali incaricati. Individuati circa 1.800 abbonati, per 300mila euro di multe affibbiate ai responsabili; allegate conseguentemente ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Guardia di Finanza diha annunciato pubblicamente l’attuazione di severi provvedimenti per degli individui nel varesotto. Nel dettaglio, un uomo lombardo è stato accusato di contraffazione, violazione della proprietà intellettuale e frode informatica, in quanto fautore principale di decoder e streaming illegali per fruire di; il tutto, naturalmente, garantendo un abbonamento agevolato a migliaia di utenti e tentando di eludere la regolarità del servizio offerto dall’emittente sportiva. Non solo, ma decoder con Sky, Mediaset Premium, Disney Plus e Netflix inclusi: una vera e propria rete-pirata, scardinata dagli ufficiali incaricati. Individuati circa 1.800 abbonati, perdiaffibbiate ai responsabili; allegate conseguentemente ...

