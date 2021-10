Udinese Bologna 0-0 LIVE | Barrow pericoloso dalla distanza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 4? Corner– Deulofeu guadagna il primo corner del match. 6? Ritmi bassi – Le due squadre fanno girare la palla senza cercare la via del gol. 10? Ci prova Wallace – Il centrocampista friulano si sistema la palla e tenta un tiroche finisce alto. 13? Azione corale del– La squadra di Mihajlovic esce bene palla al ...