Sorpresa: è comunista e antifascista Capitani, il “No Vax” che ha insultato la senatrice Segre (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ comunista e antifascista, per sua stessa definizione, Gian Marco Capitani, il leader della protesta No Vax e Nop Green Pass che ha insultato la senatrice Liliana Segre, simbolo della Shoah: “Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe e che dovrebbe sparire da dove è”, aveva detto due giorni fa, da un palco di Bologna colui che capeggia il movimento di protesta “Primum non nocere”. Capitani ha poi scritto una lettera aperta alla Segre per provare a giustificarsi: “Nell’impeto del momento ho detto che ‘Lei dovrebbe sparire da dov’è’. Il termine ‘sparire’ è stato certamente infelice e mi dispiace non essermi espresso in modo più appropriato”, ma “la mia opinione è semplicemente legata al ruolo di presidenza della commissione per il contrasto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021) E’, per sua stessa definizione, Gian Marco, il leader della protesta No Vax e Nop Green Pass che halaLiliana, simbolo della Shoah: “Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe e che dovrebbe sparire da dove è”, aveva detto due giorni fa, da un palco di Bologna colui che capeggia il movimento di protesta “Primum non nocere”.ha poi scritto una lettera aperta allaper provare a giustificarsi: “Nell’impeto del momento ho detto che ‘Lei dovrebbe sparire da dov’è’. Il termine ‘sparire’ è stato certamente infelice e mi dispiace non essermi espresso in modo più appropriato”, ma “la mia opinione è semplicemente legata al ruolo di presidenza della commissione per il contrasto ...

