Meteo, fine settimana sereno ma non troppo: le previsioni del sabato (Di sabato 16 ottobre 2021) Meteo, fine settimana sereno ma non troppo: il tempo soleggiato non sarà in tutta l'Italia. Guarda le previsioni di oggi sabato 16 ottobre. CieloL'alta pressione delle Azzorre arriva a difesa dell'Italia garantendo bel tempo su buona parte del Paese in questo fine settimana. Tempo stabile e ampiamente soleggiato sulle regioni settentrionali. Qualche scarso annuvolamento soltanto sulle Alpi, possibili foschie mattutine sulle pianure dell'Italia nord-occidentale. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Centro, salvo una presenza maggiore di nubi in Molise. Oggi sarà invece un sabato nuvoloso in Sardegna, dove non sono da escludere precipitazioni nell'arco della giornata.

