Da Conte a Letta, ecco chi c'è in piazza con la Cgil (Di sabato 16 ottobre 2021) I leader politici sono in piazza oggi a Roma per portare la propria solidarietà alla Cgil, che sabato scorso ha subito l'aggressione squadrista guidata da Giuliano Castellino. In prima linea M5s e Pd, con Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Ma in piazza ci sono anche il candidato sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Nicola Zingaretti, i ministri Luigi Di Maio e Andrea Orlando. Tutti gli altri volti li trovate sfogliando le immagini.

