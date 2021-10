Gp Turchia, Ocon: “Appenderemo la gomma in fabbrica” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Esteban Ocon ha concluso il Gp di Turchia senza effettuare soste ai box. Il francese ha completato i 57 giri previsti concludendo in 10a posizione. Gp Turchia: Ocon ha avuto fortuna? L’azzardo che voleva tentare Lewis Hamilton è stato fatto e compiuto da Esteban Ocon. Il pilota francese dell’Alpine, ha completato i 57 giri del Gran Premio di Turchia senza effettuare nessuna sosta ai box. Una scelta che ha pagato, garantendo al vincitore del Gp d’Ungheria la 10a posizione al termine della sessione. Nell’era turbo-ibrida si tratta di un evento unico: nessun pilota era riuscito a portare a termine una gara senza passare dalla pit lane. Bisogna tornare indietro al 1997 quando Mika Salo completò il Gran Premio di Monaco senza cambiare gomme alla sua vettura. Al termine della gara, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Estebanha concluso il Gp disenza effettuare soste ai box. Il francese ha completato i 57 giri previsti concludendo in 10a posizione. Gpha avuto fortuna? L’azzardo che voleva tentare Lewis Hamilton è stato fatto e compiuto da Esteban. Il pilota francese dell’Alpine, ha completato i 57 giri del Gran Premio disenza effettuare nessuna sosta ai box. Una scelta che ha pagato, garantendo al vincitore del Gp d’Ungheria la 10a posizione al termine della sessione. Nell’era turbo-ibrida si tratta di un evento unico: nessun pilota era riuscito a portare a termine una gara senza passare dalla pit lane. Bisogna tornare indietro al 1997 quando Mika Salo completò il Gran Premio di Monaco senza cambiare gomme alla sua vettura. Al termine della gara, ...

