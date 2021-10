Taranto, un 75enne uccide la compagna dopo una lite e tenta il suicidio con la stessa arma (Di martedì 12 ottobre 2021) Ha ucciso la compagna 70enne e ha tentato il suicidio. È successo a Manduria, in provincia di Taranto: un uomo di 75 anni ha colpito la donna con un taglierino alla gola, poi ha provato a togliersi la vita ferendosi a sua volta alle braccia e al collo. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite. L’arma dell’omicidio è stata recuperata e sequestrata dalle forze dell’ordine mentre l’uomo è ora in stato di fermo dopo essere stato trasportato all’ospedale Giannuzzi di Manduria. Leggi anche: Caso Dora Lagreca, il fidanzato indagato e la lite prima della morte: oggi l’autopsia Un uomo ha ucciso a coltellate una ragazza e ne ha ferite altre due in un bar a Luserna San Giovanni Si è tolto la vita in ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Ha ucciso la70enne e hato il. È successo a Manduria, in provincia di: un uomo di 75 anni ha colpito la donna con un taglierino alla gola, poi ha provato a togliersi la vita ferendosi a sua volta alle braccia e al collo. Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione sarebbe avvenutauna. L’dell’omicidio è stata recuperata e sequestrata dalle forze dell’ordine mentre l’uomo è ora in stato di fermoessere stato trasportato all’ospedale Giannuzzi di Manduria. Leggi anche: Caso Dora Lagreca, il fidanzato indagato e laprima della morte: oggi l’autopsia Un uomo ha ucciso a coltellate una ragazza e ne ha ferite altre due in un bar a Luserna San Giovanni Si è tolto la vita in ...

