Premio Miglior Attore per “Martino” di Di Domenico (Di martedì 12 ottobre 2021) Saluta così come si è presentato, il cortometraggio diretto da Luigi Di Domenico: vincendo un Premio. Dopo 35 tra riconoscimenti e selezioni nazionali e internazionali, conquistati meritatamente dal 2018, Martino si aggiudica anche il Premio Miglior Attore al Flandart Cinefestival, consegnato al poliedrico Danilo Napoli, che interpreta egregiamente il tormentato protagonista scritto da Di Domenico. Martino Santoro è un ragazzo di 17 anni costretto a confrontarsi con l’ennesimo assistente sociale di turno. Il suo passato, oscuro e travagliato, gli impedisce di vivere il presente e di immaginarsi un futuro. Un futuro, forse, già scritto da quando è nato. “Ricevere un Premio è sempre gratificante, soprattutto per un personaggio che parla ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 ottobre 2021) Saluta così come si è presentato, il cortometraggio diretto da Luigi Di: vincendo un. Dopo 35 tra riconoscimenti e selezioni nazionali e internazionali, conquistati meritatamente dal 2018,si aggiudica anche ilal Flandart Cinefestival, consegnato al poliedrico Danilo Napoli, che interpreta egregiamente il tormentato protagonista scritto da DiSantoro è un ragazzo di 17 anni costretto a confrontarsi con l’ennesimo assistente sociale di turno. Il suo passato, oscuro e travagliato, gli impedisce di vivere il presente e di immaginarsi un futuro. Un futuro, forse, già scritto da quando è nato. “Ricevere unè sempre gratificante, soprattutto per un personaggio che parla ...

Ultime Notizie dalla rete : Premio Miglior Superlega, Trento parte subito forte: Verona battuta In avvio la società trentina premia Raphael, ex di turno, alla prima da avversario di Trentino Volley alla Blm Group Arena, mentre Alessandro Michieletto riceve il premio Badiali come miglior Under ...

DIRETTA/ Milano Maccabi (risultato finale 83 - 72): vittoria meritata per l'Olimpia! ... vincendo l'Eurolega; all'inizio della sua esperienza con il Maccabi Tel Aviv ha già lasciato il segno, vincendo la Coppa di Lega di cui ha vinto il premio di miglior giocatore. In Eurolega ha avuto ...

Casolaro Hotellerie consegna il premio "Miglior Servizio di Sala" Gambero Rosso Horeca News Arte moderna e contemporanea: tutto pronto per "Roma Arte in Nuvola" La prima edizione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, che si svolgerà dal 18 al 21 novembre a Roma Eur alla Nuvola è stata presentat ...

Buona la prima per l'Itas Trentino: Kaziyski torna imperatore. I gialloblù piegano Verona TRENTO. Chi ben comincia, con tutto quel che segue. Torna il pubblico alla "Blm Group Arena" (1.500 spettatori sugli spalti: non male per l'esordio, soprattutto in turno infrasettimanale), torna Matej ...

