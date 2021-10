Italia-Svezia U21 oggi: orario, probabili formazioni, tv, programma, streaming (Di martedì 12 ottobre 2021) oggi martedì 12 ottobre (ore 17.30) si gioca Italia-Svezia, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Brianteo di Monza per un incontro cruciale nel cammino verso la rassegna continentale. Gli scandinavi si trovano al comando del gruppo F con 10 punti all’attivo, uno in più degli azzurri che hanno però giocato una partita in meno. La nostra Nazionale, reduce da tre vittorie consecutive (contro Lussemburgo, Montenegro, Bosnia-Erzegovina), incrocia la sua avversaria più ostica e insegue il colpaccio per compiere un primo passo importante verso gli Europei di categoria (che tra l’altro qualificano alle Olimpiadi di Parigi 2024). Il CT Paolo Nicolato non potrà fare affidamento su Sebastiano Esposito e Samuele Ricci (hanno lasciato il ritiro), mentre l’attaccante Lucca non ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021)martedì 12 ottobre (ore 17.30) si gioca, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2023. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Brianteo di Monza per un incontro cruciale nel cammino verso la rassegna continentale. Gli scandinavi si trovano al comando del gruppo F con 10 punti all’attivo, uno in più degli azzurri che hanno però giocato una partita in meno. La nostra Nazionale, reduce da tre vittorie consecutive (contro Lussemburgo, Montenegro, Bosnia-Erzegovina), incrocia la sua avversaria più ostica e insegue il colpaccio per compiere un primo passo importante verso gli Europei di categoria (che tra l’altro qualificano alle Olimpiadi di Parigi 2024). Il CT Paolo Nicolato non potrà fare affidamento su Sebastiano Esposito e Samuele Ricci (hanno lasciato il ritiro), mentre l’attaccante Lucca non ...

