“Ma che roba è?”. GF Vip, scoperta orribile nel piatto: “Come ci è finito, l’ho masticato” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Più lentamente rispetto all’anno passato, ma in ogni caso le dinamiche del GF Vip 6 stanno cominciando ad interessare il pubblico da casa, che non si perde più un secondo della costante diretta televisiva. Ogni giorno succede qualcosa di inatteso, Come i baci tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Quest’ultimo ha anche ingoiato un dente di Francesca Cipriani. Sì avete letto bene, Nicola Pisu attualmente è il personaggio più chiacchierato della casa del GF Vip 6 non per essere il nuovo corteggiatore di Miriana Trevisan, non per il suo sentimento per Soleil Sorge o per la sua triste storia personale. Oggi è il protagonista di molti esilaranti tweet solo per aver mangiato accidentalmente un dente di Francesca Cipriani. GF Vip, il dente di Francesca Cipriani nel tiramisù Dopo discussioni e altrettanto pesanti faccende di cuore, finalmente il demenziale è tornato ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Più lentamente rispetto all’anno passato, ma in ogni caso le dinamiche del GF Vip 6 stanno cominciando ad interessare il pubblico da casa, che non si perde più un secondo della costante diretta televisiva. Ogni giorno succede qualcosa di inatteso,i baci tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Quest’ultimo ha anche ingoiato un dente di Francesca Cipriani. Sì avete letto bene, Nicola Pisu attualmente è il personaggio più chiacchierato della casa del GF Vip 6 non per essere il nuovo corteggiatore di Miriana Trevisan, non per il suo sentimento per Soleil Sorge o per la sua triste storia personale. Oggi è il protagonista di molti esilaranti tweet solo per aver mangiato accidentalmente un dente di Francesca Cipriani. GF Vip, il dente di Francesca Cipriani nel tiramisù Dopo discussioni e altrettanto pesanti faccende di cuore, finalmente il demenziale è tornato ...

Advertising

ciropellegrino : Questa roba che avete visto e state vedendo ora dei #NoGreenPassObbligatorio è a valle della #LobbyNera . C'è chi… - DantiNicola : Dopo l'assalto fascista alla sede della CGIL, il tentato assalto a Palazzo Chigi e quello di stamani all'ospedale U… - matteorenzi : Complimenti a Sonny Colbrelli che vince in modo straordinario una epica Parigi-Roubaix. Questo 2021 sportivo non fi… - giusymum : @gloquenzi @vitalbaa Chi stabilisce la liste delle cose sceme e non? Lei? Roba da fare i numeri gente che a scuola… - CxFrancesca : RT @GiulsGiulyGiuls: NON IO CHE SCOPRO DELL’ESISTENZA DEL FRAG DI #AskMantikIntikam SOLAMENTE ORA! Ma che è sta roba? Ma quando si è visto… -