Arisa in lacrime: la cantante si mostra distrutta (Di lunedì 11 ottobre 2021) La cantante Arisa si mostra in lacrime sul suo profilo Instagram. Piange e si mostra distrutta ai suo follower, con il trucco sciolto sotto gli occhi, ma il messaggio che lascia è di coraggio e speranza Arisa è il nome d’arte di Rosalba Pippa, la cantante nata a Genova nel 1982. Sei album musicali, undici L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lasiinsul suo profilo Instagram. Piange e siai suo follower, con il trucco sciolto sotto gli occhi, ma il messaggio che lascia è di coraggio e speranzaè il nome d’arte di Rosalba Pippa, lanata a Genova nel 1982. Sei album musicali, undici L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitcultura : Arisa in lacrime: la cantante si mostra distrutta | Ecco che è successo - infoitcultura : Arisa in lacrime sui social. E scrive un messaggio per i suoi fan - Italia_Notizie : Arisa in lacrime su Instagram: “Non ho paura di piangere, aiuta a smacchiare il cuore da acari e pappataci” - zazoomblog : Arisa in lacrime su Instagram: “Non ho paura di piangere aiuta a smacchiare il cuore da acari e pappataci” -… - FQMagazineit : Arisa in lacrime su Instagram: “Non ho paura di piangere, aiuta a smacchiare il cuore da acari e pappataci” -