(Di domenica 10 ottobre 2021) La pena di morte in Italia non esiste più, né nel Codice penale, dove fu abolita nel 1889 (fatto salvo il biennio del fascismo, in cui fu reintrodotta), né nella Costituzione, dove venne canta nel 2007. Ma siamo sicuri che davvero sia così e che non ci siano detenuti condannati a morte da un sistema che a volte invece di essere educativo è solo disumano?È il caso di Giovanni, nome di fantasia, 76enne diaffetto da gravi patologie, tra cui Alzheimer, demenza cronica, incontinenza urinaria, afasia cioè incapacità di esprimersi con la parola e disfagia, ovvero difficoltà a deglutire cibi solidi, più altre patologie, per cui era stato riconosciuto dall’apposita Commissione ASL comealcon il sostegno dell’accompagno, noto come legge 104/92. L’uomo, che prima di ammalarsi gravemente faceva il ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, “ucciso” dal carcere: invalido al 100% viene sbattuto in cella e muore in meno di 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia ucciso

Il Corriere della Città

VENETO Vicenza, ragazzo di 19 anni in bici travolto ementre va... L'INCIDENTE Operaio morto ... ROMA, muore per un incidente sul lavoro Roberto Grossi:... ITALIA Funerali Luana D'Orazio, ...Il terribile urto che haSimone ha anche ferito gravemente le due passeggere. Sul posto sono ... Anna di, l'altra all' ospedale S. Eugenio di Roma . Entrambe non sono in pericolo di vita.Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre, a Guidonia. Due persone stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in Via Roma, all’altezza della clinica Villa Dante quando una trage ...Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.