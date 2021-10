La bufera su Michetti per le frasi sulla Shoah, Dureghello: «Niente spazio per l’antisemitismo» (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre si avvicina il ballottaggio delle elezioni comunali, Enrico Michetti finisce nella bufera per le frasi sulla Shoah. In un intervento sul sito di Radio Radio che risale al febbraio 2020 il candidato del centrodestra al Campidoglio scriveva frasi come questa: «Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre si avvicina il ballottaggio delle elezioni comunali, Enricofinisce nellaper le. In un intervento sul sito di Radio Radio che risale al febbraio 2020 il candidato del centrodestra al Campidoglio scrivevacome questa: «Ogni anno si girano e si finanziano 40 film, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del ...

