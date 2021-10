Vede il fidanzato e non capisce più nulla Francesca Cipriani sfonda la porta | delirio al Gf Vip | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021)ha perso di nuovo la testa al Grande Fratello Vip. Basta nominarle ilAlessandro ed ecco che va in tilt: la showgirl è innamoratissima, al punto da essere quasi ossessionata dal suo uomo, ma ha tutte le ragioni del mondo per esserlo. Come ha confidato nei giorni scorsi, laha avuto delle pessime esperienze in quanto a relazioni sentimentali. “Ho conosciuto una persona buona come me, l'altra metà dell'anima, con cui costruire un futuro. Ho sofferto tanto in passato - aveva confidato - ho conosciuto le persone sbagliate, soprattutto una in particolare, quando poi incontri una persona come te cambia tutto”. Nella puntata di ieri, venerdì 8 ottobre, Alfonso Signorini si è un po' preso gioco di lei, dicendole che ilsarebbe tornato nella casa: così la ...