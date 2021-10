La piazza violenta dei no vax: bombe carta e sassate ai poliziotti (Di sabato 9 ottobre 2021) Disordini a Roma durante un corteo non autorizzato dei manifestanti contro il Green pass: cori e insulti contro Draghi e il governo Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Disordini a Roma durante un corteo non autorizzato dei manifestanti contro il Green pass: cori e insulti contro Draghi e il governo

Ultime Notizie dalla rete : piazza violenta La piazza violenta dei no pass: bombe carta e sassate ai poliziotti Anche in piazza del Popolo ci sono stati scontri, con alcuni manifestanti che hanno lanciato sedie contro le forze dell'ordine tentando di accedere a via del Babuino. I poliziotti hanno risposto con ...

Coltelli in mano e sedie che volano, lite violenta tra giovani in piazza Mercurio MASSA " Urla, minacce, sedie che volano, coltelli in mano: un'esplosione di violenza tra bande di giovani. Intorno la piazza deserta, nel cuore della notte. Accade qualche giorno fa in piazza Mercurio, tra il terrore e lo sdegno dei pochi rimasti intorno e della gente affacciata sui balconi. Qualcuno riprende tutto con il proprio smartphone e, come accade spesso in questi casi, le ...

La piazza violenta dei no pass: bombe carta e sassate ai poliziotti ilGiornale.it Violenze dei no-green pass guidati dai fascisti: assaltata la sede della Cgil I nostalgici di Mussolini di Forza Nuova portano tranquillamente in piazza fumogeni e bombe carta. Cariche e tafferugli con la Polizia che hanno portato ad alcuni fermi ...

La piazza violenta dei no pass: bombe carta e sassate ai poliziotti Disordini a Roma durante un corteo non autorizzato dei manifestanti contro il Green pass: cori e insulti contro Draghi e il governo ...

