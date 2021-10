LIVE MotoGP, GP Austin 2021 in DIRETTA: tra poco il via della FP4, si lavora sul set-up (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA 20.30: VIA ALLA FP4! 30’ importanti per il set-up. 20.27: Una FP4 molto importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche su una pista molto complicata con avvallamenti nell’asfalto che complicano il tutto. 20.24: A questo punto la classe regina si prepara in vista della FP4 delle ore 20.30 per provare gli assetti in vista della gara di domani, mentre dalle ore 21.10 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza. 20.21: Si ferma in quindicesima posizione Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a poco meno di due secondi, mentre è diciassettesimo il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso a 2.387. Chiudono il gruppo Luca Marini (Ducati Avintia VR46) ventesimo a 3.005 e ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA 20.30: VIA ALLA FP4! 30’ importanti per il set-up. 20.27: Una FP4 molto importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche su una pista molto complicata con avvallamenti nell’asfalto che complicano il tutto. 20.24: A questo punto la classe regina si prepara in vistaFP4 delle ore 20.30 per provare gli assetti in vistagara di domani, mentre dalle ore 21.10 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza. 20.21: Si ferma in quindicesima posizione Valentino Rossi (Yamaha Petronas) ameno di due secondi, mentre è diciassettesimo il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso a 2.387. Chiudono il gruppo Luca Marini (Ducati Avintia VR46) ventesimo a 3.005 e ...

Motorsport_IT : #MotoGP | Seguite LIVE con - sportli26181512 : MotoGP, GP Austin: le qualifiche e la pole in diretta LIVE: I piloti della MotoGP si preparano a entrare in pista p… - sportli26181512 : Supersport, a Portimao è Cluzel a vincere Gara-1: Il pilota francese (GMT94 Yamaha) vince la prima prova in Portoga… - gponedotcom : LIVE Qualifiche MotoGP Austin: cronaca diretta minuto per minuto: Miller ha fatto il vuoto nelle libere, ma Marquez… - gponedotcom : LIVE Bar Sport alle 22:15 - Il commento alle qualifiche MotoGP di Austin -