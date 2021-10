Spagna: donne filmate di nascosto mentre urinano, ma per il giudice non c'è reato (Di venerdì 1 ottobre 2021) Polemiche e sconcerto in Spagna per la decisione di un tribinale di archiviare l'indagine sulla diffusione di filmati che ritraevano 80 donne che urunavano per strada durante una festa locale perché ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Polemiche e sconcerto inper la decisione di un tribinale di archiviare l'indagine sulla diffusione di filmati che ritraevano 80che urunavano per strada durante una festa locale perché ...

Advertising

Tagota14 : RT @ale112019: ‘I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale le terrazze le rondini canteranno ne… - MauraSerena1 : RT @Radfem_Italia: “La sostituzione di sesso con genere impedisce una corretta analisi della realtà sociale, economica e politica di fronte… - Radfem_Italia : “La sostituzione di sesso con genere impedisce una corretta analisi della realtà sociale, economica e politica di f… - Federugby : RT @sbattaggia: #rugby? Dopo la qualificazione nel girone di #Parma, l’Italia femminile ha un anno per preparare #NewZealand2022 e il sogno… - utini19 : @mariandola @m_spagna Non solo per le donne. -