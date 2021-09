(Di giovedì 30 settembre 2021) E’a 22Dimitry Simone Stucchi, per le ferite di un’arma da taglio al torace: è il tragico esito di una rissa tra due gruppi di giovanissimi che ha avuto luogo la scorsa notte a Pessano con Bornago, nel. Secondo una prima ricostruzione dietro lo scontro tra gruppi di giovani (uno di Pessano e un altro di Vimercate) ci sarebbe stata una vera e propria “spedizione punitiva”: ad affrontarsi circa 20 ragazzi intorno alle 23 di ieri. LEGGI ANCHE Pesaro, maxi rissa multietnica: feriti due carabinieri,un senegalese (video) Napoli, rione Traiano: lite in pizzeria degenera in rissa che sfocia nel sangue. Une due feriti Ad avere la peggio il 22enne,per le conseguenze delle ferite riportate. È invece ricoverato in gravi condizioni all’ospedale ...

Advertising

SecolodItalia1 : Maxirissa nel Milanese e ci scappa il morto: accoltellato un ragazzo di 22 anni, grave un 16enne… - gruppormb : Nel nostro GR #Catania #maxirissa -

Ultime Notizie dalla rete : Maxirissa nel

...e Cencetti che hannomirino i sindaci Loira e Calcinaro: 'Sulla sicurezza non possiamo abbassare la guardia - è il monito dei due esponenti Udc che tornano così sulla vicenda delladel ...Scaturì unanella quale alcuni riportarono lesioni, addirittura un cinquantenne riportò ... Il processo proseguiràprossimo febbraio per il compimento degli ultimi atti dibattimentali.Secondo una prima ricostruzione dietro la maxi rissa ci sarebbe stata una vera e propria “spedizione punitiva”: ad affrontarsi circa 20 ragazzi intorno alle 23 di ieri. A segnalare la rissa, avvenuta ...Livorno: pagavano l'affitto in nero con le ricariche Postepay. Mentre in un negozio cinese una dipendente era senza permesso di soggiorno. Accertamenti in corso ...