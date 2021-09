Kena: Bridge of Spirits su PC, alcune mod migliorano framerate e supporto ultra wide – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 27 settembre 2021) Kena: Bridge of Spirits comincia ad ottenere già le prime mod in versione PC, con alcune che migliorano framerate e supporto per schermi ultra wide.. Kena: Bridge of Spirits su PC comincia già ad ottenere un notevole supporto da parte della community di modder, con il rilascio di alcune mod che migliorano già diversi aspetti del gioco come il framerate delle scene d’intermezzo e il supporto per la visualizzazione ultra wide. La questione delle cutscene è un po’ controversa: Ember Labs ha optato per una soluzione piuttosto particolare, visualizzando le scene ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021)ofcomincia ad ottenere già le prime mod in versione PC, concheper schermi..ofsu PC comincia già ad ottenere un notevoleda parte della community di modder, con il rilascio dimod chegià diversi aspetti del gioco come ildelle scene d’intermezzo e ilper la visualizzazione. La questione delle cutscene è un po’ controversa: Ember Labs ha optato per una soluzione piuttosto particolare, visualizzando le scene ...

Advertising

xxmizarxx : Kena Bridge Of Spirits - I ricordi di Taro - Multiplayerit : Kena: Bridge of Spirits su PC, alcune mod migliorano framerate e supporto ultra wide - infoitscienza : Kena: Bridge of Spirits su PC meglio di PS5 e PS4 nella video analisi di Digital Foundry - GameXperienceIT : Kena: Bridge of Spirits, ecco l'analisi di Digital Foundry su PS4, PS5 e PC - misteruplay2016 : Kena: Bridge of Spirits su PC meglio delle versioni PS5 e PS4 nella video analisi di Digital Foundry -