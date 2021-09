Serie B, oggi si conclude la 6a giornata. Il programma (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le prime sei gare del sabato, oggi si conclude la 6a giornata di Serie BKT 2021-22, risalta il big match tra Parma e Pisa. Ecco il programma completo: SABATO 25 SETTEMBRE Ascoli-Brescia 2-3 Cittadella-Lecce 1-2 Como-Benevento 1-1 Monza-Pordenone 2-1 Reggina-Frosinone 0-0 Cosenza-Crotone 1-0DOMENICA 26 SETTEMBRE Perugia-Alessandria, ore 14 Parma-Pisa, ore 16.15 Vicenza-Cremonese, ore 20.30 Ternana-Spal, ore 20.30 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le prime sei gare del sabato,sila 6adiBKT 2021-22, risalta il big match tra Parma e Pisa. Ecco ilcompleto: SABATO 25 SETTEMBRE Ascoli-Brescia 2-3 Cittadella-Lecce 1-2 Como-Benevento 1-1 Monza-Pordenone 2-1 Reggina-Frosinone 0-0 Cosenza-Crotone 1-0DOMENICA 26 SETTEMBRE Perugia-Alessandria, ore 14 Parma-Pisa, ore 16.15 Vicenza-Cremonese, ore 20.30 Ternana-Spal, ore 20.30 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

