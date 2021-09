Grande Fratello “Sei un farfallone, ora chiedi scusa”. Lui reagisce così (Di sabato 25 settembre 2021) Guenda Goria, figlia del noto giornalista concorrente del Grande Fratello Vip6, è entrata nella Casa di Cinecittà e si è sfogata: “Vorrei che tu chiedessi scusa!”, gli ha detto. Poi, furiosa: “Sono molto arrabbiata! Certi termini non dovrebbero essere utilizzati” opo il polverone degli ultimi giorni, Guenda Goria è arrivata al Grande Fratello Vip per una ‘tirata d’orecchi’ al papà Amedeo. Sì perché nelle prime due settimane del reality, il noto giornalista si è lasciato andare ad alcuni discutibili atteggiamenti nei confronti di Ainett Stephens. Ecco che l’ex gieffina, durante la puntata di ieri 24 settembre, si è così rivolta al padre: “Sono emozionata e felice nel vederti. Sai quanto ti amo ma sono qui per parlarti. Prima di entrare nella Casa ti avevo fatto molte raccomandazioni.. ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021) Guenda Goria, figlia del noto giornalista concorrente delVip6, è entrata nella Casa di Cinecittà e si è sfogata: “Vorrei che tu chiedessi!”, gli ha detto. Poi, furiosa: “Sono molto arrabbiata! Certi termini non dovrebbero essere utilizzati” opo il polverone degli ultimi giorni, Guenda Goria è arrivata alVip per una ‘tirata d’orecchi’ al papà Amedeo. Sì perché nelle prime due settimane del reality, il noto giornalista si è lasciato andare ad alcuni discutibili atteggiamenti nei confronti di Ainett Stephens. Ecco che l’ex gieffina, durante la puntata di ieri 24 settembre, si èrivolta al padre: “Sono emozionata e felice nel vederti. Sai quanto ti amo ma sono qui per parlarti. Prima di entrare nella Casa ti avevo fatto molte raccomandazioni.. ...

