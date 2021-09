F1 GP Russia 2021 | cancellata la terza sessione di prove libere

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) La notizia era nell’aria, ma ora c’è anche l’ufficialità. Sono state cancellate le3 del GP di, in programma sul tracciato di Sochi. Il maltempo purtroppo ha avuto la meglio, rendendo impraticabile la pista. In assenza delle condizioni di sicurezza necessarie per far correre i piloti, è stato dunque inevitabile procedere alla cancellazione. Occhi adesso sulle qualifiche, in programma alle ore 14.00. Nonostante per il momento stia continuando a diluviare in, c’è ottimismo dato che a partire dalle 13.30 è previsto un miglioramento. Restate sintonizzati su Sportface.it per rimanere aggiornati e non perdervi nulla sul GP di. SportFace.