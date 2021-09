“Non lasciamole sole”, Pangea scende in piazza per le donne afghane (Di venerdì 24 settembre 2021) Pangea, organizzazione no profit che dal 2002 aiuta le donne, ha organizzato una manifestazione a sostegno delle donne afghane. Il 25 settembre tutti in piazza per i diritti negati alle donne. Le città che aderiscono e come partecipare. Con la presa di Kabul da parte dei talebani, le donne afghane si sono viste togliere tutti i diritti che avevano conquistato con fatica e il loro futuro è diventato come un buco nero. Ora le donne afghane sono vittime innocenti, punite ingiustamente. In poco la loro vita è cambiata radicalmente: non possono uscire, lavorare e neanche usare telefoni. I piazza per rivendicare i diritti negati alle donne Nonostante la situazione tragica, con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021), organizzazione no profit che dal 2002 aiuta le, ha organizzato una manifestazione a sostegno delle. Il 25 settembre tutti inper i diritti negati alle. Le città che aderiscono e come partecipare. Con la presa di Kabul da parte dei talebani, lesi sono viste togliere tutti i diritti che avevano conquistato con fatica e il loro futuro è diventato come un buco nero. Ora lesono vittime innocenti, punite ingiustamente. In poco la loro vita è cambiata radicalmente: non possono uscire, lavorare e neanche usare telefoni. Iper rivendicare i diritti negati alleNonostante la situazione tragica, con ...

