(Di venerdì 24 settembre 2021) 'Io ti!', scriveva al governatore della Liguria Giovanni. E ancora: 'Se titi do tante di quelle mazzate', oppure 'quante botte ti darei...'.ai danni del ...

Advertising

leggoit : Insulti a Toti, denunciato pregiudicato no-vax. Le minacce choc: «Se ti becco ti sbudello» - giornaleradiofm : Approfondimenti: Minacce a Toti, denunciato pregiudicato No Vax: (ANSA) - GENOVA, 24 SET - Dopo una serrata e compl… - Radio1Rai : ??Minacce e insulti a governatore #Toti. Denunciato pregiudicato #Novax di 36 anni di Torino, esperto di arti marzia… - trimpa48 : RT @GabryContessa: le nuove'vesti'di Toti lo differenziano e lo slegano da salv1ni e la sua politica provocatoria. ultimamente tiene una li… - GabryContessa : le nuove'vesti'di Toti lo differenziano e lo slegano da salv1ni e la sua politica provocatoria. ultimamente tiene u… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Toti

'Io ti sbudello!', scriveva al governatore della Liguria Giovanni. E ancora: 'Se ti becco ti do tante di quelle mazzate', oppure 'quante botte ti darei...'. Minacce choc eai danni del presidente della regione, che ha denunciato: e dopo una serrata e ...La polizia postale di Genova ha scoperto e denunciato l'autore di minacce eal presidente della Regione Liguria, Giovanni. "Gli esperti hanno riscontrato che a minare la serenità di Giovanniera un uomo, un no vax trentaseienne esperto di arti marziali di ...Dopo un esposto alla Polizia postale, rintracciato e denunciato l'autore. Gli investigatori: qualche rischio Toti lo correva veramente ...«Io ti sbudello!», scriveva al governatore della Liguria Giovanni Toti. E ancora: «Se ti becco ti do tante di quelle mazzate», oppure «quante botte ...