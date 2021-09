Love is in the air anticipazioni dal 27 settembre al 1 ottobre 2021, Serkan si dimentica di Eda (Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle puntate di Love is in the air trasmesse su Canale 5 alle ore 16:00 dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 scopriamo che, a causa di un incidente, Serkan perderà parte della sua memoria e accadrà qualcosa di sconvolgente per tutti. Nel frattempo Engin ascolta il tratto di una conversazione di Piril e teme che la fidanzata gli stia nascondendo una notizia molto importante. Aydan intanto fa una promessa commovente ad Eda, che si realizzerà solo dopo le nozze con suo figlio. Tutto quello che succederà nelle puntate di Love is in the air dal 27 settembre al 1 ottobre 2021 Nella puntata di Love Is in the Air di lunedì 27 settembre 2021 vediamo che Eda si trova in compagnia della sua ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Nelle puntate diis in the air trasmesse su Canale 5 alle ore 16:00 dal 27al 1scopriamo che, a causa di un incidente,perderà parte della sua memoria e accadrà qualcosa di sconvolgente per tutti. Nel frattempo Engin ascolta il tratto di una conversazione di Piril e teme che la fidanzata gli stia nascondendo una notizia molto importante. Aydan intanto fa una promessa commovente ad Eda, che si realizzerà solo dopo le nozze con suo figlio. Tutto quello che succederà nelle puntate diis in the air dal 27al 1Nella puntata diIs in the Air di lunedì 27vediamo che Eda si trova in compagnia della sua ...

Advertising

MediasetPlay : Se non riuscite a resistere...ecco l'anticipazione della puntata di Love Is In The Air che andrà in onda domani su… - carmenflorab20 : RT @redazionetvsoap: #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #24settembre - Stefanofisicoit : #TheRollingStones , E' USCITO IL VIDEO DI '#LIVINGINTHEHEARTOFLOVE' - DavSilvestri : RT @PriscillaSa_off: Che gioia le porcate in macchina???? Voi le fate? I love sex in the car, you??? - blackjhswan : comunque in love with 'the rainy night' per la sua melodia, il suo lyrics TUTTO -