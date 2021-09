L'ex presidente della Catalogna Puigdemont arrestato in Sardegna (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont , è stato arrestato dalla polizia in Sardegna. Lo riportano diversi media iberici, che citano il suo avvocato Gonzalo Boye e fonti del suo partito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex, Carles, è statodalla polizia in. Lo riportano diversi media iberici, che citano il suo avvocato Gonzalo Boye e fonti del suo partito ...

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Media spagnoli, Puigdemont arrestato in Sardegna L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia in Sardegna, secondo quanto riportato da diversi media iberici che citano il suo avvocato Gonzalo Boye e fonti del suo ...

Governo, Freni nuovo sottosegretario all'Economia. Prende il posto di Durigon La nomina, ricorda Palazzo Chigi nel comunicato diffuso al termine della riunione, 'spetta al presidente della Repubblica che adotta un decreto su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ...

