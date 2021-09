Commissione UE propone caricabatteria universale per telefoni | tablet e cuffie

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – L’Unione europea mira ad avere una porta di ricaricaper, riducendo i rifiuti elettronici e i disagi causati ai consumatori dall’esistenza didiversi e incompatibili per i dispositivi elettronici. Va in questa direzione la proprosta avanzata oggi dallaUE per adottare una soluzione di ricarica standardizzata per tutti i dispositivi interessati. L’esecutivoche le porte USB-C diventino il formato standard per tutti gli smartphone, i, le videocamere, le, gli altoparlanti portatili e le console portatili per videogiochi. Una seconda proposta è quella di separare la vendita deida quella dei dispositivi ...

Advertising

OrientaUnina : #TirociniPostLaurea La CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, propone 21 tirocini extracurricula… - malexorg : @ilpost Tradotto: 'La Commissione Europea propone alla Apple di passare a USB-C.' - sabrybergamini : RT @HelpConsumatori: #Rifiutielettronici, la Commissione UE propone un #caricabatteria standardizzato - HelpConsumatori : #Rifiutielettronici, la Commissione UE propone un #caricabatteria standardizzato - Greenreport_it : La Commissione Ue propone un caricabatteria standardizzato per i dispositivi elettronici - -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione propone

Nova News

Va in questa direzione la proprosta avanzata oggi dallaUE per adottare una soluzione di ricarica standardizzata per tutti i dispositivi interessati. L'esecutivoche le porte USB -...Laun caricatore universale per i dispositivi elettronici' . Ecco il titolo del comunicato che annuncia molto chiaramente le intenzioni della nuova legge che sta preparando l'Europa . ...Apre a Torino, domani, l'edizione 2021 della Notte Europea dei Ricercatori, in una formula completamente rinnovata e ampliata, con oltre 250 proposte gratuite per un pubblico di tutte le età. Cuore de ...(Teleborsa) - L'Unione europea mira ad avere una porta di ricarica universale per telefoni, tablet e cuffie, riducendo i rifiuti elettronici e i disagi causati ai consumatori dall'esistenza ...