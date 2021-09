Sta per uscire un nuovo gioco per Game Boy (Di mercoledì 22 settembre 2021) A distanza di vent’anni da quella che sarebbe dovuta essere la sua uscita, un nuovo titolo si sta per aggiungere alla libreria del Game Boy Color. Si tratta di Infinity, un gioco di ruolo sviluppato dal 1998 al 2001 da Affinix Software e cancellato nel 2002, quando il ciclo vitale della console portatile di Nintendo era quasi giunto al termine. Dopo aver messo in circolazione una ROM nel 2016, a seguito di una campagna su Kickstarter gli sviluppatori sono riusciti a portare il gioco su Game Boy Color e Nintendo Switch grazie a Incube8 Games. La pubblicazione di nuovi giochi per console classiche non è di per sé un fatto eccezionale, essendo la stessa Incube8 Games un’azienda specializzata in cartucce per Game Boy di titoli homemade. A rendere di ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) A distanza di vent’anni da quella che sarebbe dovuta essere la sua uscita, untitolo si sta per aggiungere alla libreria delBoy Color. Si tratta di Infinity, undi ruolo sviluppato dal 1998 al 2001 da Affinix Software e cancellato nel 2002, quando il ciclo vitale della console portatile di Nintendo era quasi giunto al termine. Dopo aver messo in circolazione una ROM nel 2016, a seguito di una campagna su Kickstarter gli sviluppatori sono riusciti a portare ilsuBoy Color e Nintendo Switch grazie a Incube8s. La pubblicazione di nuovi giochi per console classiche non è di per sé un fatto eccezionale, essendo la stessa Incube8s un’azienda specializzata in cartucce perBoy di titoli homemade. A rendere di ...

Advertising

WittyTV : Giulia sta preparando una sorpresa per Alessio e Martin ?? Pronti a scoprire di cosa si tratta? Continuate a seguirc… - MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - FratellidItalia : Niente scherzi! No alla #patrimoniale occulta sulla casa alla quale sta tramando il “Governo dei migliori”. Per noi… - AleTaver_ : RT @cesololinter19_: #HarryStyles sta facendo la cura ormonale per farsi crescere le tette. Ma allora è vero che è ?? - bemyselfstocazz : RT @IoSonoSpiderMan: Che sia una coppia etero o una coppia gay, se fa sesso orale su un aereo io sbocco ugualmente. Ma che cazzo, siamo in… -