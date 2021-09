Iene, via alla rivoluzione post Marcuzzi: chi prenderà il suo posto? (Di lunedì 20 settembre 2021) Il timone del programma d’inchiesta più seguito di Mediaset è rimasto vacante, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, e adesso c’è gran curiosità per capire chi sarà a sostituirla. Alessia Marcuzzi e la difficile eredità Il 5 ottobre la nuova stagione de ‘Le Iene’ incomincerà, ma ancora aleggia del mistero su chi dovrà condurre questa barca dall’enorme seguito fino a fine stagione. Alessia Marcuzzi è una professionista affermata e il suo addio non può che lasciare un vuoto, difficile da colmare sia per gli spettatori che per i colleghi. Partiamo dalle certezza: Nicola Savino e la gialappa’s sono riconfermati, pronti a glissare il successo dell’anno scorso, ottenuto grazie alla loro complicità e ironia, ma manca un punto di riferimento, una stella. Dopo 20 stagioni, la conduttrice ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 settembre 2021) Il timone del programma d’inchiesta più seguito di Mediaset è rimasto vacante, dopo l’addio di Alessia, e adesso c’è gran curiosità per capire chi sarà a sostituirla. Alessiae la difficile eredità Il 5 ottobre la nuova stagione de ‘Le’ incomincerà, ma ancora aleggia del mistero su chi dovrà condurre questa barca dall’enorme seguito fino a fine stagione. Alessiaè una professionista affermata e il suo addio non può che lasciare un vuoto, difficile da colmare sia per gli spettatori che per i colleghi. Partiamo dalle certezza: Nicola Savino e la gialappa’s sono riconfermati, pronti a glissare il successo dell’anno scorso, ottenuto grazieloro complicità e ironia, ma manca un punto di riferimento, una stella. Dopo 20 stagioni, la conduttrice ha ...

