Caduto dall' elicottero Il dramma di Liam Gallagher | l' ex Oasis sfigurato | ecco il suo volto | Immagini forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 settembre 2021) Grande paura e soprattutto dolore per, il cantante ed ex frontman degli. Già, sui social infatti si è mostrato così come potete vedere qui in calce nell'articolo: quasi, con ilricoperto da cerotti e da parecchie escoriazioni. Segni sotto agli occhi, sul naso, sulle labbra. Insomma, "ammaccato" ovunque. Un'immagine forte, cruda. Espiega anche come abbia fatto a ridursi così. Spiegazione surreale: "Sonola scorsa notte, non ci potevo credere". ...