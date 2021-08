Advertising

La Cina ha registrato ieri altri 98 casi di Covid, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delta. In Cina, nella città di Wuhan è tornato l'incubo Covid. Procedono a ritmo serrato i test a tappeto. Wuhan torna l'allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti. Covid Cina, a Wuhan completati test su intera popolazione.

Pechino, 09 ago 09:42 - La provincia dell'Hunan, nellacentrale, ha riportato ieri 12 nuovi casi confermati di- 19 trasmessi localmente e nessun nuovo portatore asintomatico. Lo ha reso noto oggi la Commissione sanitaria provinciale. Dei nuovi ...... soprattutto Shanghai, mentre Tokyo è chiusa per festività, e lasciare per il momento da parte le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta di- 19 , in particolare ine Stati ...Un rapporto di Drewry mostra che in un anno il prezzo dei container per prodotti secchi è raddoppiato, superando la soglia dei 6500 dollari. Ma ora potrebbe iniziare la discesa. Aumenteranno invece qu ...Nell'ambito dell'iniziativa globale Covax, finalizzata all'accesso equo ai vaccini anti-Covid, la Cina ha inviato in Pakistan una ...