Cina, sopra le attese l’inflazione a luglio (Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) – In lieve rallentamento, ma sopra le attese, l’inflazione in Cina a luglio. Secondo il National Bureau of Statistics, i prezzi al consumo hanno registrato, su anno, un +1% dopo il +1,1% di giugno, risultando comunque superiori alle attese degli analisti (+0,8%). Rispetto al mese precedente, invece, l’inflazione segna un incremento dello 0,3%, a fronte del +0,2% del consensus, dopo il -0,4% precedente. Lieve aumento anche per i prezzi alla produzione, che a luglio hanno mostrato un incremento tendenziale del 9%, rispetto al +8,8% del mese ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) – In lieve rallentamento, malein. Secondo il National Bureau of Statistics, i prezzi al consumo hanno registrato, su anno, un +1% dopo il +1,1% di giugno, risultando comunque superiori alledegli analisti (+0,8%). Rispetto al mese precedente, invece,segna un incremento dello 0,3%, a fronte del +0,2% del consensus, dopo il -0,4% precedente. Lieve aumento anche per i prezzi alla produzione, che ahanno mostrato un incremento tendenziale del 9%, rispetto al +8,8% del mese ...

Cambio Euro Dollaro: quali effetti dalle tensioni tra Europa e Cina? Nervi tesi tra la Cina e la Germania ma il cross Eur/Usd sembra avere sempre meno forza per proseguire la sua discesa.

