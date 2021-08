Star Citizen introduce Orison | una città fra le nuvole tutta da esplorare

(Di domenica 8 agosto 2021)è stato appena aggiornato alla versione alpha 3.14, arricchendo il ben noto simulatore spaziale con una nuova location da. Si tratta di, un luogo d'atterraggio all'interno del gigante gassoso Crusader, inizialmente non esplorabile.è una località tranquilla e serena, immersa in un oceano di, con giardini, un immancabile spazioporto e molto altro che aspetta solo di essere ammirato. Naturalmente, non è solo questa l'aggiunta dell'update 3.14: insieme aabbiamo nuovi eventi dinamici, un nuovo HUD per le navi, miglioramenti ...

Advertising

Eurogamer_it : #StarCitizen introduce Orison, una città fra le nuvole tutta da esplorare. - DividendProfit : Star Citizen Tutorial Italiano Base/Avanzato parte 2 Guadagnare Soldi - eHabitatit : L'anima verde del K-pop. I BTS hanno uno spirito green ???? #bts #kpop #globalcitizenlive #cambiamentoclimatico… - GameXperienceIT : Nuovi video sul loot per Star Citizen e la raccolta fondi supera i 378 milioni di dollari - misteruplay2016 : Star Citizen in nuovi video che mostrano i loot. Il crowdfunding supera i $ 378 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Star Citizen

Everyeye Videogiochi

...1995 si trasferirà per 100 milioni di sterline (117 milioni di euro) dall'Aston Villa ai, ... sopracciglia disegnate, pizzetto sbarazzino e il suo inconfondibile sguardo da. In campo, ...Dopo qualche tempo di silenzio radio, Cloud Imperium Games torna a parlare di, con due nuovi video che mostrano i loot e come vengono creati i filmati commerciali per quanto riguarda le navicelle. Non c'è molto altro da dire se non che il gioco continua ad essere ...Il kolossal di Cloud Imperium entra nella fase Alpha 3.14 e accoglie il porto spaziale di Orison, una città immersa nelle nuvole di un gigante gassoso ...Anche i BTS all'evento Global Citizen Live, per aumentare la consapevolezza sui temi del momento, come clima, Covid-19 e povertà.