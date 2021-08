Messi-Barcellona, è addio. Laporta: “Non creo false speranze” (Di venerdì 6 agosto 2021) Leo Messi e Barcellona: le strade si dividono. Dopo lo stop di ieri alla trattativa per il rinnovo del contratto del fuoriclasse argentino, oggi è il presidente blaugrana Joan Laporta a confermare in conferenza stampa che non ci sono più margini per provare a trattenere il sei volte Pallone d’Oro. “Non voglio creare false speranze”, dice Laporta. “C’è un tempo limite e il giocatore ha altre proposte, deve poter valutare le altre opzioni che ha. Avremmo voluto iniziare il post Messi tra due anni, ma non è stato possibile”, spiega ancora il numero uno del club blaugrana. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) Leo: le strade si dividono. Dopo lo stop di ieri alla trattativa per il rinnovo del contratto del fuoriclasse argentino, oggi è il presidente blaugrana Joana confermare in conferenza stampa che non ci sono più margini per provare a trattenere il sei volte Pallone d’Oro. “Non voglio creare”, dice. “C’è un tempo limite e il giocatore ha altre proposte, deve poter valutare le altre opzioni che ha. Avremmo voluto iniziare il posttra due anni, ma non è stato possibile”, spiega ancora il numero uno del club blaugrana. ...

