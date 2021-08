Vaccino, 6/7 agosto al Reale Hub CV-19 Open Days per giovani 12-19 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) TORINO (ITALPRESS) – Il Reale Hub – CV 19 apre le sue porte a 1.000 giovani di età compresa tra i 12 e 19 anni di tutto il Piemonte che, domani 6 agosto e sabato 7 agosto, senza prenotazione potranno presentarsi dalle 8.00 alle 21.00, in Via Carlo del Prete 28/c. Sono disponibili 500 dosi al giorno e il Vaccino somministrato sarà il Moderna. Questa iniziativa, che si affianca all’attività ordinaria dell’hub, si inserisce in più ampio progetto di attenzione ai giovani. Sono state 3, infatti, le Open night dedicate ai giovani di età ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) TORINO (ITALPRESS) – IlHub – CV 19 apre le sue porte a 1.000di età compresa tra i 12 e 19di tutto il Piemonte che, domani 6e sabato 7, senza prenotazione potranno presentarsi dalle 8.00 alle 21.00, in Via Carlo del Prete 28/c. Sono disponibili 500 dosi al giorno e ilsomministrato sarà il Moderna. Questa iniziativa, che si affianca all’attività ordinaria dell’hub, si inserisce in più ampio progetto di attenzione ai. Sono state 3, infatti, lenight dedicate aidi età ...

