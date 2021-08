Federpol, al via corso internazionale in indagini difensive (Di giovedì 5 agosto 2021) La Federpol, Federazione degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza, presenta il corso internazionale di alta formazione in indagini difensive (legge 397/2000), che si terrà a Firenze, nei giorni 3 e 4 settembre. Un’importante occasione di formazione professionale per gli investigatori privati, criminologi, criminalisti, avvocati, ctu, ctp, e per tutti coloro che lavorano in ambito forense. Il corso è erogato in partnership con l’Università Tor Vergata di Roma e con l’Università degli studi della Repubblica di San Marino, nonché con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) La, Federazione degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza, presenta ildi alta formazione in(legge 397/2000), che si terrà a Firenze, nei giorni 3 e 4 settembre. Un’importante occasione di formazione professionale per gli investigatori privati, criminologi, criminalisti, avvocati, ctu, ctp, e per tutti coloro che lavorano in ambito forense. Ilè erogato in partnership con l’Università Tor Vergata di Roma e con l’Università degli studi della Repubblica di San Marino, nonché con ...

Advertising

lifestyleblogit : Federpol, al via corso internazionale in indagini difensive - - italiaserait : Federpol, al via corso internazionale in indagini difensive -

Ultime Notizie dalla rete : Federpol via Delegazione di Sistema Impresa in Regione Lombardia ... Tommaso Ponzi, presidente di Federpol, ha rappresentato la necessità di riservare una più forte ... Il presidente Tazza ha illustrato anche il progetto 'Prospettiva Lavoro' che ha già ottenuto il via ...

Delegazione di Sistema Impresa in Regione Lombardia. ... Tommaso Ponzi, presidente di Federpol, ha rappresentato la necessità di riservare una più forte ... Il presidente Tazza ha illustrato anche il progetto 'Prospettiva Lavoro' che ha già ottenuto il via ...

Federpol, al via corso internazionale in indagini difensive Yahoo Finanza Federpol, al via corso internazionale in indagini difensive Firenze, 5 ago. (Labitalia) - La Federpol, Federazione degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza, presenta il corso internazionale di alta formazione in inda ...

... Tommaso Ponzi, presidente di, ha rappresentato la necessità di riservare una più forte ... Il presidente Tazza ha illustrato anche il progetto 'Prospettiva Lavoro' che ha già ottenuto il...... Tommaso Ponzi, presidente di, ha rappresentato la necessità di riservare una più forte ... Il presidente Tazza ha illustrato anche il progetto 'Prospettiva Lavoro' che ha già ottenuto il...Firenze, 5 ago. (Labitalia) - La Federpol, Federazione degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza, presenta il corso internazionale di alta formazione in inda ...