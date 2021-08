Pochi vaccinati over 60. In Sardegna è allarme giallo (Di mercoledì 4 agosto 2021) In Sardegna è allarme giallo. Tralasciando per un attimo il numero dei contagi quotidiani, a destare preoccupazione sono le ospedalizzazioni e, più in particolare, l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Proviamo a focalizzare l’attenzione solo su questo elemento. Sull’isola al momento c’è un tasso di occupazione di terapia intensiva del 10%. Come ci spiega però l’Agenas, a preoccupare è la tendenza. “In Sardegna si registra infatti un tempo di raddoppio di occupazione delle terapie intensive a 6,5 giorni. Il rischio è che quindi, con l’attuale trend, si possa arrivare in una settimana al 20% dei posti letto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) In. Tralasciando per un attimo il numero dei contagi quotidiani, a destare preoccupazione sono le ospedalizzazioni e, più in particolare, l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva. Proviamo a focalizzare l’attenzione solo su questo elemento. Sull’isola al momento c’è un tasso di occupazione di terapia intensiva del 10%. Come ci spiega però l’Agenas, a preoccupare è la tendenza. “Insi registra infatti un tempo di raddoppio di occupazione delle terapie intensive a 6,5 giorni. Il rischio è che quindi, con l’attuale trend, si possa arrivare in una settimana al 20% dei posti letto ...

Corriere : Nei (pochi) vaccinati contagiati il virus si ferma nel naso e solo per 2-3 giorni I dati e gli studi in corso - SimoneCosimi : A sinistra i contagi e i decessi nelle contee Usa con elevati tassi di vaccinazione, a destra quelli nelle contee c… - matildesjt : RT @thenb08: Leggetelo. Per chiarire varie fesserie che si leggono - agostefi55 : RT @costa_costa1967: Nella gara a chi è più nazista in Sicilia si sperimenta una nuova frontiera. Le zone rosse, arancio etc. saranno deter… - HuffPostItalia : Pochi vaccinati over 60. In Sardegna è allarme giallo -