Dori | “Col parking Fara patrimonio Unesco in pericolo” E interroga il Ministero

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Bergamo. “Il solo rischio che la prosecuzione del parcheggio allapossa comportare l’inserimento delle Mura Venete nella Lista del‘in’, è sufficiente per prendere una decisione definitiva: solo così si può evitare un danno all’immagine, al turismo, alle attività commerciali e produttive della città di Bergamo e della sua provincia”. Devis, parlamentare bergamasco di Articolo Uno, ex Movimento Cinque Stelle, in un video spiega di avere depositato sul tema un’zione a risposta scritta aldella Cultura, per sapere “quali iniziative intenda ...